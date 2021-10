PORR: Guidance erneut bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat sich die PORR AG mit der Bundeswettbewerbsbehörde im Rahmen eines Kartellverfahrens geeinigt und eine Strafe von 62,35 Mio. Euro akzeptiert. In der Folge bestätigen die Analysten aber unverändert das Kursziel und das Rating.Nach Analystenaussage sei durch die Einigung bezüglich der Jahresziele 2021 nun Klarheit geschaffen worden. Demnach erwarte das Unternehmen für 2021 unverändert eine Produktionsleistung von 5,3 bis 5,5 Mrd. Euro und eine EBT-Marge von 1,3 bis 1,5 Prozent. Gleichzeitig prüfe PORR eine Barkapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien mit Bezugsrecht. Hierdurch solle die Bilanz gestärkt werden. Wenngleich das Bußgeld mit über 62 Mio. Euro deutlich über den Schätzungen von SRC gelegen habe, könne das Analystenteam wegen der bislang sehr konservativen Schätzung seine Prognosen aber beibehalten. Demnach kalkuliere SRC weiterhin mit einem Vorsteuerergebnis von rund 69 Mio. Euro, welches einer Marge von 1,3 Prozent entspreche. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 19,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.10.2021, 16:55 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 06.10.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://src-research.de/fileadmin/PORR_6Oct2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: AT0000609607