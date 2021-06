PORSCHE - Der Rücksetzer wird gekauft

Nach der jüngsten Betrachtung von vor zwei Wochen ("PORSCHE - Aktie klettert auf neues Jahreshoch") gab es die angesprochenen Gewinnmitnahmen, der Wert setzte (wenig überraschend) knapp 10 % zurück. Wie ist die aktuelle Chartsituation der Aktie einzustufen?

EMA50 im Fokus

Nach dem 10 %-Rücksetzer der vergangenen beiden Wochen findet die Aktie heute knapp oberhalb des EMA50 im Tageschart wieder Käufer. Die Abwärtskorrektur selbst verlief - ähnlich wie im Frühjahr - in einer Art bullischen Flaggenformation im Tageschart.

Diese Art von Korrekturmuster wird in einem übergeordneten Aufwärtstrend nach einem Anstieg zuvor in der Regel auf der Oberseite aufgelöst. Nach der Korrektur ist das CRV auf der Longseite somit nun wieder weitaus attraktiver als noch vor zwei Wochen. Erst ein Tagesschluss unterhalb von 90 EUR verschafft den Bären wieder einen Vorteil. In dem Falle wäre eine ausgedehntere Abwärtswelle Richtung EMA200 denkbar.

Fazit: Nach der jüngsten Korrektur ist die Aktie nun wieder interessant(er) als vor zwei Wochen am bisherigen Jahreshoch.So lange der EMA50 knapp oberhalb der 90 EUR-Marke nicht wieder per Tagesschluss unterboten wird, dürfen die Bullen auf eine neue Kaufwelle in den Bereich 102 bis 105 EUR träumen, potenziell deutlich höher.

Porsche SE Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)