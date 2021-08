POWERCELL - Wasserstoff-Sektor unter Druck

PowerCell Sweden AB (publ) - WKN: A14TK6 - ISIN: SE0006425815 - Kurs: 16,720 € (L&S)

Seit Anfang Juli hat sich der Aktienkurs von PowerCell aus Sicht von Investoren alles andere als zufriedenstellend entwickelt. Damit konnten die Käufer das bullische Szenario aus meiner letzten Analyse nicht umsetzen.

Die Warnungen kamen jedoch früh genug, um die Risiken klein zu halten. Wie in der letzten Analyse festgehalten, sollten die Kurse für einen starken Aufwärtstrend nach Möglichkeit zunächst direkt weiter anziehen, um dann maximal einen Pullback in Richtung 21 EUR zu starten. Spätestens dort sollten die Bullen wieder Druck machen, wobei man im besten Fall 21 EUR auch gar nicht mehr erreichen würde. Diese Aussagen waren der Vergleichsmaßstab, an dem sich der weitere Kursverlauf messen lassen musste.

Man merkte früh, dass was nicht stimmt!

Auf Basis des Vergleichsmaßstabes konnte man relativ schnell erkennen, dass die Bullen Probleme haben. So stieg der Aktienkurs unmittelbar nach der Analyse nicht weiter. Es kam zum Pullback auf 21 EUR, wo der Kurs zwar zunächst noch an einem Tag nach oben abprallte, dann aber ebenfalls stehen blieb. Zwei Tage später wurde der alte Ausbruchsbereich um 21 EUR bärisch gebrochen und spätestens hier musste man umdenken. Der beschriebene Verlauf war nämlich eine kleine Topbildung und das ist alles andere, was man im Rahmen eines neuen Aufwärtstrends an dieser Stelle sehen will.

Wie geht es weiter?

Der jüngste Bodenbildungsversuch in der PowerCell-Aktie ist gescheitert, was nicht zuletzt daran liegt, dass der gesamte Wasserstoffsektor unter Druck steht. Aktuell wird die Aktie direkt auf einem weiteren Support gehandelt. Kann dieser nicht halten, sind Abgaben auf 12,50-11,50 EUR möglich. Wenn die Käufer den Unterstützungsbereich um 16,65 EUR halten, könnte man zu einem neuen Bodenbildungsversuch ansetzen. Ein wichtiger Widerstandsbereich beginnt jedoch bereits um 18 EUR und erst oberhalb von ca. 19,60 EUR hätte man etwas mehr Platz.

Fazit: Persönlich sehe ich in der PowerCell-Aktie derzeit keinen Handelsbedarf. Mir fehlt es an klaren Mustern nach dem gescheiterten Bodenbildungsversuch. Der aktuelle Trend ist kurzfristig und mittelfristig aber abwärts gerichtet ist.

PowerCell Sweden AB (publ)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)