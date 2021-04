Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Bodycams

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Bodycams:

"Die seit Anfang dieses Monats geltende Neufassung des Berliner Polizeigesetzes sieht die Einführung sogenannter Bodycams vor. Die Beamten sollen die kleinen Kameras an ihrer Dienstkleidung tragen. Verstöße lassen sich so gerichtsfest dokumentieren. Wichtiger noch: Die Kameras wirken deeskalierend. Das Problem: Bis die Kameras in der Hauptstadt flächendeckend zum Einsatz kommen, werden noch viele polizeiliche Maßnahmen in wilden Wortgefechten oder Handgreiflichkeiten enden. Denn ab Juli gibt es nur einen Probelauf - mit gerade mal 30 Bodycams für Polizei und Feuerwehr. Die Koalition muss sich angesichts der lange bekannten Erfahrungen der Bundespolizei fragen lassen, warum der Probelauf überhaupt notwendig ist. Innensenator Andreas Geisel (SPD) muss sich fragen lassen, ob seine Verwaltung die Beschaffung der Kameras nicht früher hätte vorbereiten müssen."/yyzz/DP/he