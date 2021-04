Pressestimme: 'Glocke' zu deutschen Rüstungsexporten

OELDE (dpa-AFX) - Die "Glocke" zu deutschen Rüstungsexporten:

"In Katar werden zum Bau der Stadien für die Fußball-WM zehntausende Arbeiter ausgebeutet. In der Türkei versucht Präsident Recep Tayyip Erdogan, mit der HDP eine demokratische Partei zu verbieten. In den VAE kommen Homosexuelle ins Gefängnis, wird die freie Meinungsäußerung unterdrückt. Ja, Berlin verurteilt diese Verletzungen der Menschenrechte immer wieder. Aber meist nur mit Worten. Eine stumpfe Waffe im Kampf gegen Despoten, die Menschen systematisch unterdrücken. Eine härtere Gangart ist notwendig. Nur so lässt sich Druck auf die Machthaber ausüben. Wirksame Mittel wären Sanktionen und der Stopp von Waffenlieferungen."/be/DP/fba