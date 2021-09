Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Bundestagswahl

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Bundestagswahl:

"Die SPD wird versuchen, der FDP ein Angebot zu machen, das sie nicht ablehnen kann. Scholz wirbt mit Vertrauen und dem Versprechen, sich an Absprachen zu halten. Er weiß um das Trauma der FDP, die sich von Merkel hintergangen fühlte. Laschet wiederum muss die Grünen überzeugen, dass sie bei ihm besser aufgehoben sind als bei den Sozialdemokraten. Sein Balanceakt wird schwieriger sein als der von Scholz. Laschet darf den Grünen nur so viel bieten, dass die FDP nicht abwinkt. Es muss aber so viel sein, dass die Grünen mit ihm und der FDP regieren wollen. Am Ende dieses historischen Tages gilt deshalb: Der Vorhang ist gefallen, und alle Fragen sind offen."/yyzz/DP/he