Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Friedrich Merz

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Friedrich Merz:

"Er kann "Abteilung Attacke", das hat er oft bewiesen. Doch der Sauerländer hat auch beobachtet und gelernt. Gelernt, dass er die CDU in eine neue Zeit führen muss. Viele Veränderungen, gerade im gesellschaftlichen Bereich, treffen die Bürgerlichen ins Mark. Doch die Zeit, sich darüber zu beklagen, ist vorbei. Vielmehr muss er Lösungen anbieten, die jenseits der Ampelpolitik der Regierung liegen. Merz muss außerdem zeigen, dass er beides kann: integrieren und führen. Die Ära Merkel ist nun endgültig vorbei. Merz hat es nun selbst in der Hand, ob aus der neuen Zeitrechnung ebenfalls eine Ära wird."/be/DP/edh