Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Frauenquote

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zur Frauenquote:

"Viele Studien zeigen, dass Diversität den Unternehmen gut tut, sie wirtschaftlicher und krisenfester macht. Es gibt sogar Stimmen, die die jüngsten Finanzskandale von Cum Ex bis Wirecard in Zusammenhang mit rein männlichen Entscheiderstrukturen setzen. Man muss gar nicht so weit gehen, um anzuerkennen, dass Vielfalt in Vorstandsposten immer auch eine Vielfalt in Lösungsansätzen bedeutet. Wer kann das nicht vernünftig finden?"/yyzz/DP/he