Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Türkei-Reisen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Türkei-Reisen:

"Was taugt das türkische Angebot, bei Ausreise einen Coronatest zu verlangen? Es klingt gut, doch die türkische Regierung hat wenig Interesse daran, eine hohe Zahl infizierter Ausreisender zu ermitteln. Und: Sind Test- und Quarantäne-Standards vergleichbar? Wer kontrolliert? Wie streng? Es braucht jetzt eine klare Linie, vor allem in Bayern zur Ferienzeit: Für Türkei-Rückkehrer, egal von und an welchem Flughafen, muss es weiterhin Quarantäne-Regeln und endlich Pflicht-Tests auf deutscher Seite geben. Die Behörden wären sträflich naiv, sich jetzt auch noch beim Infektionsschutz in Erdogans Hände zu begeben."