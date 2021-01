Pressestimme: 'Neue Presse' zu Corona-Jahrestag

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Corona-Jahrestag:

"Zugegeben: Im Frühjahr führte kein Weg am Lockdown vorbei, weil wenig über Corona bekannt war. Jetzt ist der Lockdown unausweichlich, weil Bund und Länder es über Monate hinweg versäumten, die Wissenschaft auf den Plan zu rufen - also Aufklärung darüber zu schaffen, welche Lockdown-Einschränkung Neuinfektionen vermeidet. Den schweren Corona-Winter löst also womöglich ein noch schlimmeres Frühjahr ab. Seit dem 27. Januar 2020 ist die Wissenschaft mit bahnbrechenden Impfstoffen ihrer Verantwortung gerecht geworden. Davon jedoch hat sich die Politik nach einem zunächst gelungenen Krisenmanagement vor Monaten verabschiedet."/zz/DP/he