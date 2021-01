Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Corona-Maßnahmen

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Corona-Maßnahmen:

"Die Debatten um einschränkende Maßnahmen nehmen dabei zunehmend skurrile und populistische Züge an. Beispiel Homeoffice: Da werden jetzt Rufe nach einer Pflicht zum Homeoffice laut. Wie soll das gehen? Soll all das, was nicht zu Hause erledigt werden kann, liegen bleiben? Wie will der Staat bewerten und festlegen, wo Homeoffice möglich ist und wo nicht? Wie will er das kontrollieren und sanktionieren? Und wie sollen auch noch die daraus entstehenden wirtschaftlichen Schäden kompensiert werden? Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Und die zeigen, wie weltfremd viele politische Akteure sind."/yyzz/DP/he