Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Tempolimit

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Tempolimit:

"Wäre es eine rationale Debatte, wäre der Fall klar: Natürlich gäbe es ein Tempolimit. Es täte der Umwelt gut, es gäbe weniger Tote, und es schont die Nerven. Der Streit um Geschwindigkeitsbegrenzungen auch auf Autobahnen wird in Deutschland aber genauso religiös geführt wie in den USA der Kulturkampf um das Recht, eine Waffe zu tragen. Und doch werden die Bataillone der Tempolimit-Gegner kleiner. Eine Mehrheit der Bürger ist längst für ein Limit. Wenn selbst der ADAC die Bastion geräumt hat, wer bleibt da noch außer einem Verkehrsminister Scheuer, der in diesem Amt ebenso eine Fehlbesetzung ist, wie es ein Junkie als Drogenbeauftragter wäre."/yyzz/DP/he