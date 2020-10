Prime Day, Cyber Monday, Weihnachten- Amazon nicht zu stoppen?

Prime Day ? sonst das ?größte Shopping Event in der Geschichte? klang diesmal verhaltener. Waren die Erwartungen zu hoch oder lief es doch gewohnt gut für Amazon? Nun kommen Black Friday, Cyber Monday ?die wichtigsten Tage im Jahr für Amazon. Wie sind die Erwartungen im Krisenjahr, wo die Krise nicht so schnell endet wie gedacht...? Kann die Aktie, die inzwischen auch etwas billiger geworden ist, noch was? Fragen an David Hartmann, Vontobel.

Zugehörige Wertpapiere: US0231351067