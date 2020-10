PSI SOFTWARE - Aktionäre haben kurzfristig ein Problem!

PSI Software AG - WKN: A0Z1JH - ISIN: DE000A0Z1JH9 - Kurs: 23,600 € (XETRA)

Die Quartalssaison läuft auf Hochtouren und in diesem Umfeld musste heute auch PSI Software Farbe bekennen. Einen Überblick darüber, wie das abgelaufene Quartal ausgefallen ist und was es an weiteren News zum Unternehmen gibt, erhalten Sie wie immer auf Guidants-News. Im folgenden Link habe ich die News zu PSI Software bereits gefiltert: hier klicken!

Wenden wir uns jetzt dem Chartbild dieses Small-Caps zu, dann ist das erste was uns heute auffällt die Tatsache, dass die Reaktion am Markt zwar bärisch ist, aber recht überschaubar ausfällt. Man bewegt sich noch komplett innerhalb der Kursspanne von gestern und auch die Tageskerze ist extrem klein. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen sorgt im Markt also zumindest bisher nicht für gesteigertes Interesse, weder auf der Käuferseite noch auf der Verkäuferseite.

Business as usual

Da größere Verwerfungen ausgeblieben sind, können wir uns dem normalen Kurstreiben zuwenden und hier haben die Bullen seit Wochenmitte ein Problem. Der Unterstützungsbereich um 24 EUR wurde bärisch gebrochen. Damit kommt der aktuelle Aufwärtstrend seit März in Gefahr. Es könnte kurzfristig zu weiteren Korrekturverlusten in Richtung 22-20/19 EUR kommen, wo man auf die nächsten Unterstützungen trifft.

Solange diese aber nicht bärisch gebrochen werden, wäre zumindest mittelfristig von einem bullischen Umfeld auszugehen. Um jedoch auch kurzfristig wieder etwas mehr Rückhalt zu haben, müsste der Preisbereich um 24 EUR nachhaltig zurückerobert werden. Erst dann könnte man sich der Widerstandszone ab ca. 27,50 EUR zuwenden.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

PSI Software AG

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)