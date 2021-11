PVA TePla: Auftragseingang sorgt für großes Aufsehen

Laut SMC-Research habe die PVA TePla AG mit ihrem Q3-Bericht vollauf überzeugt. Besonders angetan zeigt sich der SMC-Analyst Adam Jakubowski von dem sehr starken Auftragseingang, mit dem die ehrgeizige Mittelfristplanung gut unterlegt scheint.

Nach Darstellung von SMC-Research habe PVA TePla im dritten Quartal den Umsatz um mehr als ein Fünftel gesteigert und auf dieser Basis das Gewinnwachstum beschleunigt. Kumuliert über die ersten neun Monate ergebe sich daraus eine Umsatzsteigerung um 19 Prozent auf 115 Mio. Euro und ein um 27 Prozent verbessertes EBIT von 12,7 Mio. Euro. Damit befinde sich das Unternehmen auf Kurs, um die diesjährige Prognose am oberen Ende der Zielspanne zu erreichen.

Für ein deutlich größeres Aufsehen habe aber der Auftragseingang gesorgt, der sich dank eines Großauftrags des langjährigen Kunden Siltronic, aber auch wegen der auch sonst sehr lebhaften Nachfrage allein im dritten Quartal auf 148 Mio. Euro belaufen habe, 60 Prozent mehr als im gesamten Geschäftsjahr 2020. In Summe der ersten neun Monate habe PVA TePla Bestellungen im Volumen von 246 Mio. Euro verzeichnet, gleichbedeutend mit einer Book-to-Bill-Ratio von 2,1.

Angesichts der ausgeprägten Halbleiterknappheit in vielen Branchen und des deswegen erforderlichen Kapazitätsausbaus der Halbleiterindustrie dürfte der Auftragseingang bei PVA TePla auch in Zukunft weiter auf einem hohen Niveau bleiben, zumal mehrere der bereits seit Längerem in Aussicht gestellten Großaufträge noch ausstehen, so das Researchhaus.

Die Analysten haben in Reaktion auf den Neunmonatsbericht ihre Schätzungen für das laufende Jahr beibehalten, die Wachstumserwartungen für die Zukunft aber etwas angehoben. Auf diese Basis sehen sie den fairen Wert nun bei 40,00 Euro je Aktie. Damit sei die Aktie von PVA TePla nach Einschätzung der Analysten aktuell fair bewertet, weswegen sie ihr Urteil „Hold“ bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.11.2021 um 12:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.11.2021 um 10:45 Uhr fertiggestellt und am 08.11.2021 um 11:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-08-SMC-Update-PVA-TePla_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0007461006