QIAGEN meldet vollständige Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021

Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 im Einklang mit den vorläufigen Ergebnissen: Anstieg des Konzernumsatzes um 28% (+24% CER) auf $567,3 Mio.; Anstieg des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie um 22 % auf $0,67 ($0,66 CER)





Sehr starker Umsatz bei Produktgruppen ohne Bezug zu COVID-19: Plus von 52% CER im zweiten Quartal 2021 auf $407,6 Mio., bei einem Anteil von 72% am Gesamtumsatz; erwartet wird ein Wachstum von mindestens 20% CER im Gesamtjahr





Hervorragende Cashflow-Ergebnisse: Der operative Cashflow stieg im ersten Halbjahr um 89% auf $285,0 Mio., der freie Cashflow um 94% auf $195,0 Mio.





Gesamtjahresprognose für 2021 sieht ein Umsatzwachstum (CER) von mindestens 12% und einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie (CER) von mindestens $2,42 vor (wie am 12. Juli bekannt gegeben)





Neues Aktienrückkaufprogramm über $100 Mio. gestartet



QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die vollständigen Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 bekannt; sie entsprachen der vorläufigen Bekanntgabe vom 12. Juli.

Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal 2021 um 28% (+24% bei konstanten Wechselkursen, CER) auf $567,3 Mio. und übertraf damit die Prognose eines Wachstums von ca. 20% CER. Währungsentwicklungen gegenüber dem US-Dollar hatten im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen positiven Effekt auf das Umsatzwachstum zu tatsächlichen Wechselkursen in Höhe von etwa vier Prozentpunkten. Im ersten Halbjahr 2021 stiegt der Konzernumsatz um 39% (+35% CER) auf $1,135 Mrd. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal 2021 bei $0,52, während der bereinigte Gewinn je Aktie $0,67 ($0,66 CER) im Vergleich zur Prognose von ca. $0,62–0,64 CER betrug und damit um 22% gegenüber $0,55 im zweiten Quartal 2020 wuchs. Im ersten Halbjahr 2021 betrug der verwässerte Gewinn je Aktie $1,08, während der bereinigte Gewinn je Aktie $1,33 ($1,31 CER) betrug, ein Anstieg von 49% gegenüber $0,89 im ersten Halbjahr 2020.

„In Einklang mit der vorläufigen Bekanntgabe von Mitte Juli waren unsere Ergebnisse im zweiten Quartal 2021 geprägt von einer herausragenden Performance in den Produktgruppen ohne Bezug zu COVID-19, bei denen wir ein ausgesprochen positives Wachstum sehen und die solide Entwicklungen für unser Kerngeschäft belegen. Diese Produktgruppen haben für unsere Teams höchste Priorität, während wir versuchen, die Chancen innerhalb der fünf Wachstumssäulen von QIAGEN weiter auszubauen. Wir rechnen damit, dass die Nachfrage in diesen Produktgruppen in der zweiten Jahreshälfte 2021 anhaltend stark bleiben wird. Hier möchten wir im Gesamtjahr ein Wachstum von mindestens 20 % CER erreichen, und diese Produktgruppen sollen den Großteil unseres Umsatzes ausmachen“, so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN N.V.

„Wir freuen uns über den Erfolg der Impfkampagnen und ihren Beitrag zur globalen Überwindung der Pandemie. Die schneller als erwartet steigende Impfquote ließ jedoch auch die Nachfrage nach COVID-19-Tests sinken. Dies hatte uns im Laufe des Julis dazu bewegt, unsere Einschätzung der Trends bei COVID-19-Tests für die zweite Jahreshälfte 2021 zu aktualisieren und unsere Wachstumsprognose mit Blick auf den Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie anzupassen. Während wir QIAGEN auf nachhaltiges Wachstum nach der Pandemie vorbereiten und die mittelfristigen Ziele für unsere fünf Wachstumsäulen bekräftigen, sind wir zuversichtlich, eine stärkere und differenziertere Führungsposition im Forschungs- und im Diagnostikmarkt zu entwickeln“, betonte Bernard.

Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN N.V., sagte: „QIAGEN hat in der gesamten ersten Jahreshälfte 2021 starkes Umsatzwachstum und hohe Rentabilität geliefert sowie signifikante Verbesserungen beim Cashflow im Vergleich zur Vorjahresperiode erzielt.

Als Zeichen unseres Bekenntnisses zur Wertschöpfung haben wir kürzlich unser neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von $ 100 Mio. gestartet, das Mitte September 2021 abgeschlossen sein soll. Dieses ist Ausdruck unseres Vertrauens in die Wachstumsaussichten von QIAGEN und unterstreicht unser Versprechen, die Aktionärsrendite zu steigern.“

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2021 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210729006154/de/

John Gilardi

Vice President Corporate Communications and Investor Relations

+49 2103 29 1171 and +49 152 018 11711 and +1 240 686 2222 / john.gilardi@qiagen.com

Phoebe Loh

Senior Director Investor Relations

+49 2103 29 11457 / phoebe.loh@qiagen.com

Dr. Thomas Theuringer

Senior Director, Head of External Communications

+49 2103 29 11826 / thomas.theuringer@qiagen.com

Robert Reitze

Senior Manager Public Relations

+49 2103 29 11676 / robert.reitze@qiagen.com