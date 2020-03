QSC kündigt Dividende an

Die Kölner QSC AG (ISIN: DE0005137004) will wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von drei Eurocent ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 1,27 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,36 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 20. Mai 2020 in Köln statt.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte QSC, wie schon am 3. Februar 2020 gemeldet, einen Umsatz von 238 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 140,3 Mio. Euro. Der Konzerngewinn liegt nach vorläufigen Berechnungen bei 73,5 Mio. Euro. Das Unternehmen plant im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzzuwachs von mindestens 13 Prozent auf mehr als 143 Mio. Euro (im Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz - ohne das zum 30. Juni 2019 veräußerte TK-Geschäft - 127,4 Mio. Euro). QSC rechnet für 2020 aufgrund von Investitionen und zusätzlichem Personal mit einem EBITDA von bis zu -5 Mio. Euro. QSC bezeichnet sich selbst als Digitalisierer für den Mittelstand. Das Unternehmen wurde 1997 als Beratungsgesellschaft gegründet und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter. Der Börsengang erfolgte im April 2000. Redaktion MyDividends.de