QUALCOMM - Bärische Konsolidierung dominiert das Bild

QUALCOMM Inc. - WKN: 883121 - ISIN: US7475251036 - Kurs: 136,610 $ (NASDAQ)

Nach dem ersten impulsiven Abwärtsschub im ersten Quartal zurück an den EMA200 im Tageschart kann sich die Aktie in den vergangenen Wochen wieder etwas erholen.

Bärische Flagge im Tageschart

Nach dem impulsiven Abverkauf zuvor ist die Bewegung innerhalb einer korrektiven Flaggenformation allerdings klar bärisch einzustufen. Auch die jüngsten Quartalszahlen wurden in den vergangenen Handelstagen wieder abverkauft.

Wird die bärische Flaggenkonsolidierung und der bereits angesprochene EMA200 im Tageschart in den kommenden Tagen unterboten, würde ein weiteres Verkaufssignal beim Chipwert entstehen. In dem Falle hätte die Aktie mittelfristig weiteres Abwärtspotenzial in den Bereich um 100 USD.

Innerhalb der Flaggenformation haben die Bullen allerdings zunächst weiter eine reelle Chance für eine erneute Abholung Richtung 145 USD.

Qualcomm Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)