Quarantäne-Pflicht bei Rückkehr nach Deutschland

Berlin (Reuters) - Einreisende nach Deutschland sollen sich ab Freitag verpflichtend zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Ausnahmen gebe es für Berufspendler, nachweislich wichtige Geschäftstermine und Personen im Güterverkehrssektor, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Die Kontrolle liege bei den Bundesländern. Die Vorgabe gelte für alle Einreisen - per Auto, Bahn, Boot oder Flugzeug. In den vergangenen Wochen seien bei Grenzkontrollen bis zum Sonntag insgesamt 70.000 Menschen zurückgeschickt worden.