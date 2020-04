Rational brechen in Corona-Krise Aufträge weg - Prognose nicht möglich

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational hat im ersten Quartal stark unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie gelitten. Umsatz und operatives Ergebnis sanken, die Aufträge brachen zudem im März und April "teilweise dramatisch" ein, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Eine Prognose für das Gesamtjahr sei in diesen unsicheren Zeiten weiterhin nicht möglich, der langfristige Ausblick aber positiv, hieß es weiter. Der Umsatz ging in den ersten drei Monaten laut vorläufigen Zahlen im Vorjahresvergleich um sieben Prozent auf 181,3 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um 44 Prozent auf 26 Millionen Euro ab. Im zweiten Quartal werde sich der Auftragsrückgang nach Schätzung des Managements noch deutlicher in den Kennziffern niederschlagen./kro/jha/