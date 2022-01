RBC belässt BHP Group auf 'Sector Perform' - Ziel 2400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BHP Group auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Ein von Medien kolportiertes Zusammengehen der Minengesellschaft mit entweder Freeport-McMoran, Glencore oder Teilen von Vale würde Monate in Anspruch nehmen, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der praktischen Umsetzung wäre ein solcher Deal "hochkomplex". Die BHP Group sei allerdings in einem gewissen Zugzwang, was Fusionen und Übernahmen betrifft./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 10:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 11:22 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.