RBC belässt H&M auf 'Outperform' - Ziel 250 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 schwedische Kronen belassen. In der Branche dürften sich solche Einzelhändler durchsetzen, die über solide Lieferbeziehungen, Größeneffekte und Preismacht verfügten, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Marktanteile dürften solche Unternehmen gewinnen, die ihre Waren über mehrere Vertriebskanäle an die Kunden bringen. Letzteres gelte für den schwedischen Bekleidungshändler./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 17:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 00:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.