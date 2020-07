RBC belässt Societe Generale auf 'Sector Perform' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Aktie der Societe Generale vor den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für das Privatkundengeschäft der französischen Großbank erneut gekürzt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre Schätzungen für das Gesamtjahr seien daher nun deutlich geringer. Da Reingen jedoch davon ausgeht, dass der Gegenwind nur temporär sei, ließ sie ihr auf den Schätzungen für 2022 basierendes Kursziel unverändert./ck/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 13:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / 13:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.