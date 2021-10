RBC belässt Uniper auf 'Underperform' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Uniper nach vorläufigen Neunmonatszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst John Musk wertete die Resultate in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. So deute sich nun gegenüber der letzten Unternehmensprognose ein moderat positives operatives Ergebnis (Ebit) für das dritte Quartal an. Zudem implizierten die Eckdaten einen starken Start in das letzte Jahresviertel./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 09:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 09:36 / EDT

