RBC senkt Ziel für Credit Suisse auf 11 Franken- 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen von 14,50 auf 11,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Dank eines außergewöhnlich starken ersten Quartals könne das Kredithaus einen Großteil der Verluste im Zusammenhang mit einem Hedgefonds wieder auffangen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit in Bezug auf die strategischen, finanziellen und regulatorischen Perspektiven bleibe aber hoch. Reingen berücksichtigt mit ihrem reduzierten Kursziel ein geringeres Geschäftswachstum, geringere Kapitalerträge und höhere Kapitalkosten./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 15:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / 15:07 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.