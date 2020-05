RBC senkt Ziel für Inditex auf 27 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Erwartung zusätzlichen Ergebnisdrucks auf den Modekonzern habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2021 und 2022 reduziert, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Spanier dürften mit ihrer relativ hohen Profitabilität und ihrer starken Bilanz jedoch zu den langfristigen Gewinnern in der Branche gehören./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2020 / 17:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.