Reactev, die neue Generation dynamischer Preisgestaltungstools, ist geboren

Der digitale Markt bringt die Wettbewerbsfähigkeit auf höchstes Niveau; gestiegene Anforderungen an die Entscheidungsfindung und vor allem an die Geschwindigkeit, mit der diese Entscheidungen getroffen werden müssen.

Ohne Zweifel ist die Wettbewerbsfähigkeit in den Preisstrategien am deutlichsten zu spüren. In diesem Zusammenhang wurde Reactev geboren. Das Tool, mit dem Einzelhändler zum richtigen Zeitpunkt die besten Entscheidungen mit ihren Preisen treffen können.

Die Software wurde von Minderest entwickelt, einem Pionierunternehmen für Preis-, Produkt- und Lagerbestandsüberwachung, das seit 2012 Pricingprojekte für einige der weltweit größten Unternehmen entwickelt.

Reactev ist ein Tool, das von und für Einzelhändler entwickelt wurde und Ihnen nicht nur bei ihren Prozessen und Entscheidungen helfen soll, sondern auch die Art und Weise ändert, wie sie Ihre Preisstrategien entwerfen. In einem Umfeld maximaler Wettbewerbsfähigkeit, in dem eine schlechte Preisentscheidung innerhalb von Sekunden zu großen Umsatzverlusten oder einem erfolgreichen Schlag gegen die Konkurrenz führen kann, legt Reactev eine innovative Optimierungstechnologie in die Hände von Einzelhändlern, um Preise, Verkaufsvolumen und Gewinnspanne zu maximieren.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen auf dem Markt geht Reactev noch viel weiter: Es ist das erste Tool, das vollständig auf künstlicher Intelligenz basiert und für den Einzelhandel entwickelt wurde. Es verfügt über die fortschrittlichsten Preispositionierungsalgorithmen auf dem Markt. Diese Kombination, die zur Nutzung von Big Data hinzugefügt wurde, ermöglicht es sogar, in Zukunft die Positionierung in Bezug auf Umsatz, Margen und Lagerbestände zu projizieren, um den Fortschritt einer Strategie vorhersehen zu können, noch bevor sie angewendet wurde. Ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil.

Reactev kommt, um das Preisparadigma zu ändern und sich für eine neue Generation von Tools mit einem klaren Ziel einzusetzen: seine Kunden zu Marktführern zu machen.

Reactev ist eine dynamische Preisplattform, die mit modernster Technologie entwickelt wurde. Teil von Minderest, seit 2012 führendes europäisches Unternehmen für Preisinformationen und Sortimente für Einzelhändler und Hersteller. Reactev arbeitet mit Einzelhändlern zusammen, um sie dank der Kombination von KI mit den ausgefeiltesten Preispositionierungsalgorithmen auf dem Markt zu Marktführern zu machen und zukünftige Projektionen abzugeben.

