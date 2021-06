Realty Income: 51 Jahre Dividende, 111 Erhöhungen in Folge, was für eine Aktie!

Die Aktie von Realty Income ist in vielerlei Hinsicht schon etwas Besonderes. Das liegt zum einen natürlich am Zahlungsintervall. Der bekannte US-amerikanische Real Estate Investment Trust schüttet seine Dividende schließlich auf Monatsbasis aus, was alle ca. 30 Tage eine Ausschüttung ermöglicht.

Aber auch die Historie und das moderate Wachstum von Realty Income ist absolut bemerkenswert. Riskieren wir heute einen Blick auf die Dividende des US-amerikanischen Real Estate Investment Trust. Sowie auf eine weitere Erhöhung der Ausschüttungssumme je Aktie, die Anlass für diesen Fokus ist. Selbst wenn einige Baustellen vorhanden sind, ist die Aktie aufgrund des Einkommenspotenzials gewiss interessant.

Realty Income: Eine moderate Erhöhung!

Realty Income hat es also erneut getan: Wie der US-amerikanische Real Estate Investment Trust im Laufe dieser Woche mitgeteilt hat, wird die Dividende ein weiteres Mal erhöht. Je Monat soll es ab jetzt 0,2355 US-Dollar geben. Im Vergleich zur vorherigen Ausschüttungssumme je Aktie von 0,235 US-Dollar entspricht das erneut einem kleinen Schritt. Die Historie ist dadurch jedoch nicht weniger interessant.

Auch wenn das qualitative Dividendenwachstum im Moment eine Baustelle ist, so kann der Real Estate Investment Trust definitiv mit der Quantität glänzen. Realty Income schüttet jetzt schließlich die 612., monatliche Dividende an die Investoren aus. Umgerechnet sind das inzwischen 51 Jahre. Zudem markiert dieser kleinere Schritt beim Dividendenwachstum die 111. Erhöhung der Ausschüttungssumme je Aktie in Folge. Damit bestätigt der REIT, dass zuletzt auf Vierteljahresbasis die eigene Auszahlung erhöht worden ist.

Realty Income zahlt damit hochgerechnet auf das Gesamtjahr eine Dividende in Höhe von 2,826 US-Dollar an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 68,45 US-Dollar entspricht das einer Dividendenrendite in Höhe von 4,12 %. Für die Qualität, die der monatliche Auszahler bieten kann, ist das alles andere als verkehrt. Zumal die Funds from Operations sich im letzten Quartal auf einen Wert von 0,86 US-Dollar beliefen. Entsprechend liegt das Ausschüttungsverhältnis weiterhin bei 82,1 %, was definitiv eine stabile Basis sein dürfte.

Nicht alles ist Gold , was glänzt, aber …

Realty Income bietet damit eine ziemlich interessante Dividende in vielerlei Hinsicht. Vor allem die Qualität und Zuverlässigkeit ist interessant, das Geschäftsmodell mit einem Immobilienportfolio von über 6.600 Immobilien stellt diese Qualität sicher. Auch wenn es hier zuletzt und aufgrund von COVID-19 nicht überall rundlief: Die Mischung macht es.

Es könnte außerdem das Potenzial für einen leichten Turnaround post COVID-19 geben. Wenn die Funds from Operations in solideren Zeiten wieder moderat wachsen, könnte das auch zu einem stärkeren Dividendenwachstum führen. Realty Income ist mit den über 4 % Dividendenrendite aufgrund der eigenen Historie jedoch definitiv etwas Besonderes. Auch auch die Zukunft verspricht Ansätze, die eine Fortsetzung dieser Historie über Jahre und Jahrzehnte hinweg ermöglichen könnten.

