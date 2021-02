Realty Income: Wachstum geht weiter & Dividende ist sicher!

Es ist weiterhin Berichtssaison und auch Realty Income hat inzwischen frische Quartalszahlen präsentiert. Beziehungsweise, genauer gesagt, am Montag dieser Woche.

Für Foolishe Dividendenjäger dürfte dieses Quartalszahlenwerk besonders wichtig gewesen sein. Es geht schließlich darum, stets zu überprüfen, wie sicher Realty Incomes Dividende in Zeiten von COVID-19 ist. Das können wir jetzt jedenfalls ein weiteres Mal überprüfen.

Das Wichtigste vorweg: Realty Income kann sich seine Dividende weiterhin leisten. Zudem ging im gesamten Jahr 2020 sogar ein moderates Wachstum weiter und es besteht noch Potenzial für einen weiteren Turnaround. Hier ist, was Foolishe Investoren wissen sollten.

Realty Income: Die Zahlen im Blick!

Wie wir jedenfalls mit Blick auf die aktuellen Quartalszahlen erkennen können, ist Realty Income sogar moderat weitergewachsen. Alleine die Umsätze kletterten im vierten Quartal auf knapp über 418 Mio. US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 397 Mio. US-Dollar entspricht das einem moderaten Wachstum. Im Gesamtjahr 2020 lagen die Umsätze außerdem bei einem Wert von 1.651 Mio. US-Dollar. Nach einem Vorjahreswert von 1.491 Mio. US-Dollar ist das ein weiteres Wachstum.

Die Nettoergebnisse liegen mit 117,9 Mio. US-Dollar im vierten Quartal, beziehungsweise 395,5 Mio. US-Dollar unter dem Vorjahreswert. Allerdings sind es die Funds from Operations, die ein moderates Wachstum auf Ganzjahressicht gezeigt haben: Das Ergebnis je Aktie liegt hier bei 3,39 US-Dollar im Jahr 2020. Im Vergleich zu 3,32 US-Dollar ist das ebenfalls ein moderates Wachstum bei den Funds from Operations.

Im vierten Quartal lagen die Funds from Operations hingegen bei 0,83 US-Dollar beziehungsweise 0,84 US-Dollar auf bereinigter Basis. Diese Werte lagen jeweils zwei Cent unter dem Vorjahreswert. Vermutlich liegt diese vergleichsweise kleinere Schwäche darin begründet, dass Realty Income lediglich 93,6 % der Mieterlöse einsammeln konnte.

Fest steht jedenfalls: Mit Blick auf Funds from Operations von 0,84 US-Dollar und einer Quartalsdividende von 0,7035 US-Dollar liegt das Ausschüttungsverhältnis bei ca. 83 %. Das heißt, die Dividende ist bei Realty Income definitiv sicher im Moment.

Bewertung, Aussichten & Co.!

Was wir zum Quartalszahlenwerk noch sagen können, ist, dass Realty Income mit einem weiteren Wachstum rechnet. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 rechnet das Management mit Funds from Operations in einer Spanne zwischen 3,44 US-Dollar und 3,49 US-Dollar. Das heißt, ein moderates Ergebniswachstum wird weitergehen. Eine tolle Perspektive.

Die Aktie von Realty Income notiert derzeit jedenfalls auf einem Aktienkurs von 62,10 US-Dollar (22.02.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen). Gemessen an den Ganzjahreszahlen liegt das Kurs-FFO-Verhältnis derzeit bei 18,3. Die derzeitige Dividendenrendite liegt zudem bei ca. 4,5 %. Das könnte weiterhin ein attraktives Bewertungsmaß sein, vor allem wenn wir die adelige Dividende und die moderaten Wachstumsperspektiven würdigen.

Für mich bleibt Realty Income daher eine Basis-Aktie, wenn es um Dividenden und passives Einkommen geht. Auch jetzt in Zeiten von COVID-19 besitzt die Aktie weiterhin eine defensive Klasse.

