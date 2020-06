Regel # 1 Verliere kein Geld

Performance ist wichtig, Risikomanagement aber entscheidend! Wir sehen in den USA einen Rekord-Tagesanstieg an Covid-19 Neu-Infektionen. In Houston sind die Kapazitäten der Intensivstationen ab heute ausgeschöpft. Vor 48 Stunden hieß es noch, dass das erst in elf Tagen der Fall sein dürfte. In Florida, Arizona, South Carolina und Kalifornien ziehen die Infektionszahlen ebenfalls deutlich an. Das Risiko eines Rückschlags an der Wall Street nimmt dementsprechend zu, zumal ins Quartalsende hinein Pensionsfonds ihre Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen anpassen müssen. Goldman Sachs rechnet damit, dass 65 Milliarden Dollar an US-Aktien zum Verkauf stehen.