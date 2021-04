Regierung - Konjunktur fasst nach schwachem Jahresauftakt wieder Tritt

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet angesichts der anziehenden globalen Konjunktur und allmählicher Impffortschritte mit einer Erholung der deutschen Wirtschaft nach einem schwachen Jahresauftakt.

"Die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2021 dürfte aufgrund der anhaltenden Corona-Einschränkungen wieder zurückgegangen sein", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. "Für das Gesamtjahr 2021 stehen die Zeichen jedoch auf wirtschaftlicher Erholung. Die an Fahrt aufnehmende Impfkampagne und eine starke Weltwirtschaft verbreiten Zuversicht." Bislang geht die Regierung von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von drei Prozent aus, nachdem es 2020 wegen der Corona-Krise noch um 4,9 Prozent eingebrochen war.

"Die wirtschaftliche Lage präsentiert sich im April zweigeteilt", erklärte das Ministerium. "Während die Dienstleistungsbereiche nach wie vor durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie eingeschränkt sind, zeigt sich die Industriekonjunktur vergleichsweise robust." Das zunehmende Tempo der Impfkampagne erhöhe die Hoffnung auf ein baldiges Zurückfahren der Corona-Beschränkungen, die etwa Handel und Gastgewerbe belasten. Die weitere Entwicklung der Wirtschaft hängt nun maßgeblich davon ab, wie nachhaltig das Infektionsgeschehen kontrolliert werden könne und wie schnell damit weitere Lockerungen möglich seien.