Reich, früh und zuverlässig in den Ruhestand? 2 Dividendenaktien, die jetzt attraktiv sind!

Wer früh und etwas vermögend in den Ruhestand gehen möchte, der kann durchaus auf starke Dividendenaktien setzen. Durch eine günstige Bewertung und hohe Ausschüttungsrenditen kann man dadurch ein starkes Vermögen aufbauen. Das hilft einem, seine Erwerbseinkünfte teilweise zu kompensieren.

Allerdings sollten diese Dividendeneinkünfte natürlich auch zuverlässig sein, damit man nicht plötzlich auf dem Trockenen sitzt. In Zeiten des Coronavirus wird einmal mehr deutlich, wie wichtig starke Ausschüttung und Nachhaltigkeit bei ausschüttenden Aktien sind.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf zwei starke Aktien, die hier prinzipiell interessant sein dürften: Coca-Cola und W. P. Carey.

Coca-Cola: Kurzfristige Probleme, aber starke Marke!

Eine erste Aktie, die derzeit vergleichsweise günstig gekauft werden kann, ist die von Coca-Cola. Der legendäre US-Getränkekonzern aus Atlanta hat trotz defensivem Geschäftsmodell zumindest kurzfristig mit operativen Problemen zu kämpfen. Wie das Unternehmen gerade erst kürzlich mitgeteilt hat, ist der Absatz seit Anfang April um 25 % eingebrochen. Grund hierfür sind vor allem geschlossene Restaurants und weniger Events.

Nichtsdestotrotz bleibt hier die Ausgangslage grundsätzlich interessant: Coca-Cola verfügt über viele der bekanntesten Marken im Lebensmittel- beziehungsweise Getränkesegment. Außerdem handelt es sich hierbei wohl eher um ein kurzfristiges Problem, das nach dem Coronavirus wohl ad acta gelegt werden kann. Dass der Getränkekonzern zu alter Stärke zurückfindet, scheint daher bloß eine Frage der Zeit.

Mit seinen über 50 Jahren an beständigen und jährlich wachsenden Ausschüttungen ist Coca-Cola außerdem ein sogenannter Dividendenkönig. Gegenwärtig zahlt das Management 0,41 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus, die bei einem Aktienkursniveau von 45,38 US-Dollar (21.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 3,61 % entsprechen. Durchaus ein interessanter Zahler!

W. P. Carey: Diversifiziert, aber mit kleinerem Coronarisiko

Ein zweiter Name, der womöglich mittelfristig die Auswirkungen des Coronavirus spüren könnte, ist zudem W. P. Carey. Hinter diesem Namen versteckt sich ein US-amerikanischer Real Estate Investment Trust, der in viele verschiedene Immobilien investiert. Das Portfolio zieren gegenwärtig 1.214 Immobilien, die an 345 verschiedene Mieter aus vielen verschiedenen Segmenten vermietet werden. Dabei beträgt die Leerstandsquote noch geringe 98,8 %.

Allerdings ist genau das womöglich das Problem: Der stark diversifizierte Ansatz könnte sich nun rächen. Gerade gewerbliche Mieter können jetzt, in Zeiten des Coronavirus, in eine operative Schieflage geraten. Pleiten können die Leerstandsquote erhöhen. Das kann Auswirkungen auf das operative Zahlenwerk haben. Genauso wie Stundungen oder anderweitige Mietausfälle, die kurzfristig belasten. Da hilft es auch vergleichsweise wenig, dass W. P. Carey eigentlich eine durchschnittliche Restlaufzeit seiner langfristigen Triple-Net-Lease-Verträge von 10,7 Jahren hat. Pleiten und Insolvenzen haben schließlich andere Spielregeln.

Aber dennoch: Die Dividende von W. P. Carey ist und bleibt historisch stark und krisenerprobt. Der US-REIT verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte konstante und jährlich, ja sogar quartalsweise wachsende Ausschüttungen. Ein hervorragender Indikator dafür, dass auch die jetzige Krise bewältigt werden kann, und das ohne Dividendenkürzung.

Immerhin, W. P. Carey hat erst kürzlich die quartalsweise Dividende moderat auf 1,04 US-Dollar angehoben, die bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 58,81 US-Dollar einer Dividendenrendite von 7,07 % entspricht. Ein starker Wert, der jetzt vergleichsweise günstig zu haben ist.

Spannende Aktien für einen reichen Ruhestand!

Coca-Cola und W. P. Carey könnten daher interessante und zuverlässige Ausschütter für einen frühen und wohlhabenden Ruhestand sein. Die Dividendenhistorien sind ein Indikator für Stabilität. Kleinere operative Probleme haben hier zu preiswerteren Ausgangslagen geführt. Ein spannender Mix für alle opportunistischen Investoren, die gerade jetzt auf der Suche nach viel Qualität für ihren Vorruhestand zum kleinen Preis sind.

