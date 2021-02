Rio Tinto hebt die Dividende an

Der britisch-australische Minenkonzern Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757) wird den Aktionären für das Jahr 2020 eine reguläre Dividende von 4,64 US-Dollar (ca. 3,84 Euro) ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (3,82 US-Dollar) wird die reguläre Dividende damit um 21 Prozent erhöht. Zusätzlich wird eine Sonderdividende in Höhe von 0,93 US-Dollar ausgeschüttet.

Eine Zwischendividende in Höhe von 1,55 US-Dollar wurde bereits im September 2020 ausbezahlt. Die Schlussdividende in Höhe von 3,09 US-Dollar sowie die Sonderdividende sollen am 15. April 2021 bezahlt werden (Ex-Dividenden Tag: 4. März 2021).

Rio Tinto zahlt die Dividende üblicherweise in 2 Tranchen, einer Zwischen- und einer Schlussdividende, aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 75,51 Euro und der regulären Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 5,09 Prozent. Inklusive der Sonderausschüttung liegt die Gesamtausschüttung im Jahr 2020 bei 5,57 US-Dollar nach 4,43 US-Dollar im Vorjahr.

Der Gewinn kletterte im letzten Jahr um 22 Prozent auf 9,77 Milliarden US-Dollar, wie Rio Tinto am Mittwoch weiter mitteilte. Auf bereinigter Basis (non-GAAP) lag der Ertrag je Aktie bei 7,7 US-Dollar nach 6,4 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 44,61 Milliarden US-Dollar nach 43,17 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Rio Tinto profitierte im letzten Jahr von steigenden Eisenerzpreisen aufgrund der höheren Nachfrage aus China.

Redaktion MyDividends.de