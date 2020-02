Rio Tinto kündigt Dividende an

Der nach Marktkapitalisierung weltweit zweitgrößte Minenkonzern Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757) wird den Aktionären für das Jahr 2019 eine reguläre Dividende von insgesamt 3,82 US-Dollar (ca. 3,51 Euro) ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (3,07 US-Dollar) wird die reguläre Dividende damit um knapp 24 Prozent erhöht. Eine Zwischendividende in Höhe von 1,51 US-Dollar wurde bereits im September 2019 ausbezahlt. Die Schlussdividende in Höhe von 2,31 US-Dollar soll am 16. April 2020 bezahlt werden (Ex-Dividenden Tag: 5. März 2020).

Rio Tinto zahlt die Dividende üblicherweise in 2 Tranchen, einer Zwischen- und einer Schlussdividende, aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 46,85 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 7,49 Prozent. Inklusive der Sonderausschüttung vom September 2019 liegt die Gesamtausschüttung im Jahr 2019 bei 4,43 US-Dollar nach 5,50 US-Dollar im Vorjahr.

Der Gewinn sank im letzten Jahr um 41 Prozent auf 8,01 Milliarden US-Dollar. Der um Wertminderungen bereinigte Gewinn erhöhte sich im zurückliegenden Jahr um 18 Prozent auf 10,4 Milliarden US-Dollar, wie Rio Tinto am Mittwoch weiter mitteilte. Der Umsatz lag bei 43,2 Milliarden US-Dollar nach 40,52 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Wie das Management berichtete, werden die Auswirkungen des Coronavirus genau beobachtet.

Redaktion MyDividends.de