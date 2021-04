ROAYL DUTCH SHELL - Dieses Level muss halten!

Royal Dutch Shell (A) - WKN: A0D94M - ISIN: GB00B03MLX29 - Kurs: 16,212 € (XETRA)

In der jüngsten GodmodePLUS-Betrachtung vom Dezember wurde der Aktie weiteres "Aufwärtspotenzial in den Bereich 17,00-18,00 EUR" zugestanden. Diese Zone wurde in den vergangenen Monaten locker erreicht. Wie ist die aktuelle Chartsituation beim Öl-Multi einzuschätzen?

Korrektur läuft

Nachdem die Aktie im März sogar zeitweise wieder über 18,50 EUR kletterte, setzten in den vergangenen Wochen größere Gewinnmitnahmen ein, während der Gesamtmarkt weitere Allzeithochs markierte. Diese relative Schwäche mahnt klar zur Vorsicht, was neue Longpositionen anbelangt.

Der EMA200 sollte hier in den kommenden Tagen allerdings zunächst für Unterstützung sorgen. Falls dies nicht gelingt, müsste hier in den kommenden Wochen ein größerer Rücksetzer in den Bereich 13,75 bis 14,75 EUR eingeplant werden. Entspannung für die Käuferseite bringt erst ein Tagesschluss oberhalb des EMA50 bei aktuell 16,74 EUR, bis dahin dominieren zunächst die Abwärtsrisiken.

Shell Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)