Während viele Anleger Montag den Atem angehalten und mit grausen die roten Zahlen im Depot verfolgt haben, ist die Star-Investorin Cathie Wood auf Shopping-Tour an der Wall Street gegangen. Sie hat mal eben Aktien im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar in ihren ETF Ark Innovation gekauft. Es brachte sie dabei auch nicht aus der Ruhe, dass ihr Flaggschiff an diesem Tag über 4 Prozent an Wert verloren hat. Seit Jahresanfang liegt der Vorzeige-ETF damit 6 Prozent im Minus und rund 26 Prozent unter seinem Allzeithoch.

Cathie Wood trotzdem zuversichtlich

Die Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Ark Invest soll laut CNBC gesagt haben, dass sie davon ausgeht schon im Februar wieder eine durchschnittliche Rendite von 15 Prozent zu erzielen. Um den Wert zu erreich hat sie den Rückschlag an den Märkten kräftig ausgenutzt. Für den Ark Innovation ETF kaufte Wood 9 Aktien im Wert von fast 100 Millionen Dollar.

Coinbase, Zoom, RobinHood und, und, und

Cathie Wood holte Coinbase Papiere im Wert von rund 15,8 Millionen Dollar. Für 15,3 Millionen Dollar kaufte sie bei Zoom Video Communications dazu. Die Position von Uipath wurde für 14,8 Millionen aufgestockt und bei Robinhood legt die Starinvestorin für 14 Millionen Dollar nach. Aber das war noch nicht alles. Auch die Roku-Papiere waren Wood eine Aufstockung wert. Hier nahm sie 13,8 Millionen Dollar in die Hand. Zweistellig schlug sie auch bei Invitae zu. Hier kaufte sie Aktien im Wert von 10,5 Millionen Dollar.

Danach wurde die Positionen etwas kleiner. Für etwa 6,6 Millionen Dollar erwarb Cathie Wood Aktien von Ginkgo Bioworks, für 4,7 Millionen US-Dollar Signify Health und für 4,2 Millionen Dollar PagerDuty . Insgesamt hat Cathie Wood damit Aktien für 99,7 Millionen Dollar gekauft. Alle nur für den Ark Innvation ETF.

