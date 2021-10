Roku-Aktie: Content, Content, Content!

Bei der Roku-Aktie wird eines immer wichtiger: der Content. Okay, um fair zu bleiben: Foolishe Investoren dürften natürlich auch gebannt auf die Zahlen für das dritte Quartal warten. Immerhin geht es um das Wachstum, das Nutzerverhalten, die Kundenzahlen und andere Dinge. Aber Inhalte werden immer mehr zu einem Teil dieser Wachstumsgeschichte.

Auch im Oktober geht diese Entwicklung weiter. Riskieren wir daher heute einen Blick auf die Roku-Aktie und neuen Content. Sowie die wichtigen Lektionen, die wir an dieser Stelle von dieser Entwicklung lernen können.

Roku-Aktie: Neuer Content!

Wie wir mit Blick auf die aktuelle mediale Lage erkennen können, kommt passend zur Jahreszeit ein wenig Gruselstimmung bei der Roku-Aktie auf. Mit 50 States of Fright kommt ein Horror-Format auf die Streaming-Plattform. Beziehungsweise, genauer gesagt, zum Channel des Streaming-Anbieters.

Ob es Halloween ist? Oder einfach eine weitere passende Möglichkeit, um Inhalte auf Roku hinzuzufügen? Beides könnte natürlich eine Option sein. Im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass die Content-Maschine im Moment weiterläuft.

In der Vergangenheit hat sich das Management der Roku-Aktie bereits spannende Inhalte gesichert. Unter anderem die Bibliothek des Kurzvideo-Dienstes Quibi und die Rechte an This Old House mit sämtlichen Ablegern. Im Endeffekt erkennen wir, dass es eine starke strategische Konzentration auf Inhalte zu geben scheint.

Noch einmal an dieser Stelle, um es klar auszudrücken: Bis vor ein, anderthalb Jahren hätte ich gesagt, es braucht Inhalte nicht. Die Roku-Aktie kann auch ohne Content erfolgreich sein. Ganz einfach, in dem man die Meta-Plattform bleibt, auf der andere Anbieter ihre Inhalte launchen. Aber: Es ist ein interessantes i-Tüpfelchen, das weiteres Interesse auf sich vereinen kann. Als Zugabe entscheiden sich möglicherweise immer mehr Streamer für die Plattform.

Trotzdem: Noch am Anfang

Der Fairness halber müssen wir jedoch sagen: Die Roku-Aktie steht mit Blick auf den Content noch am Anfang. Zugegebenermaßen ist mit This Old House wohl ein Glücksgriff gelungen. Hierbei handelt es sich um ein beliebtes Home-Improvement-Format in den USA. 50 States of Fright dürfte hingegen kleiner und unbekannter sein. Das Management investiert hier jedoch in die Breite und könnte eine nette Bibliothek aufbauen.

Rein finanziell kann sich dieser Streaming-Akteur mit seinem Quartalsumsatz von 645 Mio. US-Dollar möglicherweise kein großartiges Content-Budget leisten. Ganz ehrlich: Muss man möglicherweise auch nicht. Es handelt sich hierbei schließlich zunächst um das besagte i-Tüpfelchen, das eine Erweiterung der Wachstumsthese darstellt. Mehr kann im Laufe der Jahre immer noch kommen. Zumal die Originale oder der Roku Channel an Content bloß das Spektrum der klassischen Streaming-Platzhirsche erweitert. Für mich ist genau das weiterhin eine spannende Ausgangslage.

Der Artikel Roku-Aktie: Content, Content, Content! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2021

