ROLLS ROYCE - Diese Unterstützung muss halten

Rolls-Royce Holdings plc, vormals Rolls-Royce Group plc, mit Firmensitz in London, UK, ist eine international tätige Unternehmensgruppe und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der Luft. Die Geschäftssegmente sind in zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung Luft- und Raumfahrt, Marine, Nuclear und Powersysteme gegliedert.

Wie ist das Chartbild einzustufen?

Der Aktienkurs hatte sich im ersten Quartal mehr als halbiert, konnte sich jedoch seit Anfang April wieder deutlich stabilisieren. Dabei hat sich im Bereich um 3,00/05 GBP eine wichtige Horizontalunterstützung herauskristallisiert.

So lange diese Zone nicht wieder nachhaltig und per Tagesschluss unterboten wird, dürfen die Käufer hier auf eine zweite Erholungsbewegung in der Größenordnung von 15 bis 20 % hoffen. Dafür muss allerdings ein Tagesschluss oberhalb von 3,20 GBP her. Unterhalb der skizzierten Unterstützungszone rücken hingegen schnell die bisherigen Jahrestiefs in den Fokus.

Rolls Royce Aktie (Chartanalyse Tageschart)

