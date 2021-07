ROUNDUP: Altaktionäre trennen sich von Flatexdegiro-Aktien - Mehr Streubesitz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Altaktionäre des Online-Brokers Flatexdegiro haben sich von einem Teil ihrer Papiere getrennt und damit den Streubesitz der Aktien erhöht. Der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern hofft so auf einen Aufstieg in den Index der mittelgroßen Werte, den MDax , spätestens zum Jahresende. Platziert wurden nun rund 650 000 Aktien zu je 109,00 Euro, wie die zuständige Bank Jefferies am Freitag in Frankfurt mitteilte.

Den Angaben zufolge war die Nachfrage der Investoren groß: die Platzierung sei mehrfach überzeichnet gewesen. Der Abschlag zum Schlusskurs vom Donnerstag betrug nur rund 4,5 Prozent. Am Freitagmorgen wurden die Flatexdegiro-Aktien auf der Handelsplattform Tradegate mit 111,90 Euro rund zwei Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs gehandelt.

Bereits am Donnerstagabend hatte Jefferies mitgeteilt, dass die Degiro-Mitgründer Kipei, Anderluh und Arrow insgesamt 2,5 bis 3,0 Prozent an Flatexdegiro bei institutionellen Investoren platzieren wollten. Eigentlich bestand noch eine Haltefrist für die Aktien, die im Zuge der Übernahme von Degiro durch Flatex vereinbart worden war. Nach Angaben vom Freitag bleibt den Degiro-Gründern eine Gesamtbeteiligung von rund 16 Prozent erhalten, ohne über bestimmte Konstrukte (Collar-Strukturen) eingebrachte Aktien.

Flatex wurde 1999 von dem Unternehmer und Verleger Bernd Förtsch ("Der Aktionär") gegründet, der immer noch größter Aktionär der Gesellschaft ist. 2009 ging das Unternehmen an die Börse, 2020 übernahmen die Frankfurter den niederländischen Konkurrenten Degiro und benannten sich in Flatexdegiro um./nas/men/ngu/mis/jha/