Rückblick: schwarzer Schwan Corona -. Ausblick: Trends 2021

Jahresausblick 2021. Aus der Krise heraus in die Zukunft schauen, sollte die Devise sein. Doch noch immer befinden wir uns in der Corona-Krise, einer für alle belastenden Situation und einem unvorhersehbaren schwarzen Schwan am Finanzmarkt. Welche Aussichten für das 2021 anstehen und worauf Sie sich jetzt schon einstellen sollten, darüber spreche ich jetzt mit Felix Herrmann von Blackrock.

