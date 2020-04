Russische Panzer bei Siegesparade gegen Coronaviren geschützt

MOSKAU (dpa-AFX) - Die für die Militärparade in Moskau zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland vorgesehenen Panzer sind nach Angaben der Streitkräfte gegen das Coronavirus geschützt. Die Panzer vom Typ T-72 und T-90 seien ohnehin gegen atomare, chemische und biologische Angriffe gesichert - entsprechend auch gegen Viren. Das teilte der Hersteller-Konzern Uralwagonsawod der Staatsagentur Tass zufolge vom Donnerstag mit. Die Besatzungen seien daher geschützt.

Die Militärparade auf dem Roten Platz wird traditionell am 9. Mai, dem Tag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland, abgehalten. Sie gilt weltweit zudem als große Waffenschau, bei der Russland seine neuesten Rüstungsgüter präsentiert. Zum Zeitpunkt der Kapitulation Hitler-Deutschlands am 8. Mai, die in Deutschland als Tag der Befreiung gefeiert wird, war in Moskau bereits der 9. Mai angebrochen.

Wegen der Pandemie wird diskutiert, ob die Jubiläums-Parade in diesem Jahr überhaupt wie geplant über die Bühne gehen kann. Möglich wäre eine Verlegung etwa auf September oder eine Parade ohne Zuschauer. In Moskau gelten wegen des Virus noch bis Ende April strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Zahl der Infizierten stieg inzwischen auf mehr als 10 000. Zudem starben im flächenmäßig größten Land der Erde bisher 76 mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierte Menschen. Die Zahl der Genesenen wurde mit 698 angegeben.

Es gebe zur Parade noch keine endgültige Entscheidung, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag. Auch die Einladungen an die Staatsgäste seien nicht zurückgezogen worden. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuletzt betont, dass die Vorbereitungen auf die Parade nach Plan liefen. Bei den Soldaten, die an dem Großereignis teilnehmen sollen, werde täglich die Temperatur gemessen./cha/DP/fba