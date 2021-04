Russland bestellt US-Botschafter wegen neuer Sanktionen ein

Washington (Reuters) - Russland hat nach der Ankündigung neuer Sanktionen durch die Regierung in Washington den US-Botschafter einbestellt.

Das Gespräch mit ihm werde schwierig sein, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung des Außenministeriums in Moskau. Die feindseligen Schritte der USA verschärften auf gefährliche Art die Konfrontation zwischen beiden Staaten. Zwar habe US-Präsident Joe Biden seinen russischen Kollegen Wladimir Putin zuletzt gesagt, er wolle die Beziehungen normalisieren, hieß es weiter. Das Vorgehen der Regierung in Washington deute jedoch auf das Gegenteil hin. Zuvor hatte die US-Regierung neue Strafmaßnahmen angekündigt und dies unter anderem mit einer Einmischung in die US-Wahl und Hackerangriffen begründet. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen und mit Gegenmaßnahmen gedroht.