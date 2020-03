RWE - Kaufwelle noch in weiter Ferne

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 21,420 € (XETRA)

Die RWE-Aktie fiel nach einer langen Abwärtsbewegung im September 2015 auf ein Tief bei 9,12 EUR. Nach diesem Tief setzte eine starke Aufwärtsbewegung ein. Seitdem gehört die Aktie zu den stärksten Werten im DAX. Sie liegt auf Platz zwei der Gewinnerliste. Nur Adidas legte in diesem Zeitraum stärker zu.

Am 20. Februar erreichte der Wert ein Hoch bei 34,64 EUR. Seitdem geht es aber auch in der einst so starken Aktie zur Sache. Am Montag notierte sie im Tief bereits bei 20,41 EUR und damit über 41 % unter dem Hoch. Die anschließend Erholung 23,43 EUR wird allerdings heute schon wieder teilweise abverkauft. Der langfristige Aufwärtstrend seit September 2015 ist allerdings noch intakt. Er verläuft in dieser Woche bei 18,31 EUR. Der EMA 200 (Wochenbasis) bei 22,57 EUR kann aber offenbar nicht mehr gehalten werden.

Jetzt schon einsteigen?

Zum aktuellen Zeitpunkt liegt kein Signal vor, dass auf eine Wiederaufnahme der Rally seit 2015 hindeutet. Daher ist es aktuell zu früh, um einzusteigen. Sollte die RWE-Aktie aber das bisherige Wochenhoch bei 23,43 EUR durchbrechen, dann bestünde die Chance auf eine Erholung in Richtung 27,50-27,70 EUR. Solange dieses Kaufsignal aber fehlt, droht ein weiterer Rückfall in Richtung des langfristigen Aufwärtstrends.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)