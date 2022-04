RWE - Kein rascher Verkauf von Urenco-Anteil

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE erwartet keinen raschen Verkauf seiner Beteiligung an dem Atomunternehmen Urenco. "RWE ist weiterhin an einer Veräußerung ihrer Minderheitsbeteiligung an Urenco interessiert", sagte Vorstandsmitglied Zvezdana Seeger am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung. Dieser Prozess werde aber noch länger andauern. RWE und E.ON gehören je ein Sechstel der Anteile an dem Unternehmen mit Sitz in Gronau. Je ein Drittel gehören den Niederlanden und Großbritannien.