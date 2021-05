S&T - Hier muss die Aktie drüber!

S&T AG - WKN: A0X9EJ - ISIN: AT0000A0E9W5 - Kurs: 20,780 € (XETRA)

Nach dem impulsiven Bruch der Aufwärtstrendlinie im Tageschart Anfang Mai kommt die Aktie nicht mehr wirklich auf die Beine. Ein Blick auf den Tageschart zeigt warum.

EMA200 als entscheidender Widerstand

Der viel beachtete EMA200 im Tageschart spielte in den vergangenen Monaten eine nicht unerhebliche Rolle sowohl als Widerstands-, als auch als Unterstützungslevel. Nach dem bärischen Abverkauf ausgehend von der 24 EUR-Marke versuchen sich die Käufer aktuell an einer Erholung.

Diese Erholungsbewegung trägt allerdings eher einen korrektiven Charakter (bärische Flaggenformation im Tageschart) und kommt nicht über den EMA200 im Tageschart hinaus.

So lange dieser viel beachtete gleitend Durchschnitt - der aktuell bei 21,22 EUR notiert - nicht per Tagesschluss zurückerobert werden kann, ist der Weg des geringsten Widerstands südwärts in den Bereich 18,00 bis 18,50 EUR. Erst ein Tagesschluss nördlich des EMA200 macht dieses Szenario zunichte

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

S&T Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)