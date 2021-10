Sampo will eine Sonderdividende ausschütten

Der finnische Finanzdienstleister Sampo plc (ISIN: FI0009003305) will aufgrund des Verkaufs weiterer Anteile an Nordea eine Sonderdividende in Höhe von mindestens 2 Euro im Jahr 2022 an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Darüber hinaus soll das Aktienrückkaufprogramm vom 1. Oktober 2021 verlängert werden. Die Vorschläge müssen noch vom Aufsichtsrat und der Hauptversammlung am 18. Mai 2022 abgesegnet werden.

Wie Sampo am 25. Oktober berichtete, wurden 162 Mio. Aktien von Nordea im Volumen von rund 1,73 Mrd. Euro an institutionelle Investoren veräußert. Der Anteil an Nordea verringerte sich durch den Verkauf von 10,1 Prozent auf 6,1 Prozent.

Sampo wurde ursprünglich im Jahr 1909 gegründet und hat seinen Firmensitz in Helsinki. Zu Sampo gehören Firmen wie If P&C Insurance Holding Ltd, Topdanmark A/S, Hastings Group und Mandatum Holding Ltd.

Redaktion MyDividends.de