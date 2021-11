SAP - Das Drama nimmt seinen Lauf

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 119,540 € (XETRA)

Die mittelfristige Erholung bei der SAP-Aktie führte an den Widerstand bei 129,60 EUR, an dem die Aktie im September und Anfang November nach Süden abdrehte. So bildeten sich die Umrisse eines bärischen Doppeltops, dessen mögliche Folgen im Rahmen der letzten Analyse schon erläutert wurden.

Aus einer Korrektur wird eine massive Verkaufswelle

Mit dem Bruch der Unterstützung bei 124,08 EUR kam es vorgestern auch zum erwarteten Abverkauf an den Support bei 119,54 EUR. Dass die SAP-Aktie für diese große Strecke aber nur gut einen Tag gebraucht hat, wirft kein gutes Licht auf die Verfassung der Käufer. Eine leichte Erholung bis an das Gap bei rund 121,00 EUR und darüber bis 121,90 EUR wäre jetzt dennoch nicht ungewöhnlich.

Allerdings legt die derzeitige Kursschwäche nahe, dass die Bären den Druck schnell wieder erhöhen dürften und bei einem Abverkauf unter 119,16 -119,54 EUR direkte die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 116,30 EUR ins Visier nehmen dürften. Darunter käme es zu einem Einbruch auf 111,68 EUR. Da damit auch das Doppeltop aktiviert wäre, sollte man sich auch auf einen Rückfall auf 107,33 EUR einstellen.

Aktuell würde erst die Rückeroberung der 124,08 EUR-Marke für eine Stabilisierung sprechen. Erholungen in Richtung der Marke können dagegen jederzeit abverkauft werden und dürften den nächsten Kursrückgang nur zeitlich hinauszögern.

Charttechnisches Fazit: Mit dem dynamischen Bruch der Unterstützungen bei 124,08 und 119,54 EUR hat die SAP-Aktie starke kurzfristige Verkaufssignale generiert. Weitere Verluste bis 116,30 und 111,68 EUR sind wahrscheinlich.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)