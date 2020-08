SBA Communications erzielt weniger Gewinn und hält die Dividende stabil

Der amerikanische Infrastrukturkonzern SBA Communications Corporation (ISIN: US78410G1040, NASDAQ: SBAC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,465 US-Dollar ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Ausbezahlt wird die Dividende am 22. September 2020 (Record date: 25. August 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt SBA 1,86 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 305,39 US-Dollar (Stand: 3. August 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,61 Prozent. Im September 2019 wurde erstmals eine Quartalsdividende in Höhe von 37 US-Cents ausgeschüttet. SBA Communications mit Sitz in Boca Raton, Florida, erzielte im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 507,23 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 500,15 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 22,81 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 32 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Montag berichtet wurde. Die Firma ist ein Infrastrukturkonzern, insbesondere für die drahtlose Datenübertragung, und operiert in den USA, Kanada, Mittel- und Südamerika. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 26,72 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 34,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. August 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de