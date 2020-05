SCHAEFFLER - Kann sich die Erholung beschleunigen?

Schaeffler AG - WKN: SHA015 - ISIN: DE000SHA0159 - Kurs: 6,625 € (XETRA)

Mit einem Verlust von gut 5 % fällt die Schaeffler-Aktie heute negativ auf. Mit Abgaben in dieser Größenordnung gehört sie heute zu den schwächeren Werten. Ungünstigerweise prallt der Aktienkurs damit relativ deutlich an der kurzfristig deckelnden Trendbegrenzung nach unten hin ab. In der seit Mitte März laufenden Erholung kommt es damit zur nächsten Korrektur.

Uninteressant wird die Aktie damit aber nicht. Ganz im Gegenteil. In den vergangenen Wochen ließ die Dynamik in der Aufwärtsbewegung zu wünschen übrig. Kann sich der Aktienkurs jetzt, wo der Widerstandsbereich um 6,50 EUR relativ deutlich überwunden wurde, schnell stabilisieren, könnte sich die Erholung etwas beschleunigen. Leider warten auf der Oberseite aber noch genug Herausforderungen, wie beispielsweise der Preisbereich von 7,50-7,75 EUR. Neben einem kurzfristig horizontalen Widerstand ist hier auch der EMA 200 zu finden. Erst oberhalb dessen eröffnet sich etwas mehr Spielraum in Richtung 8,50-9,00 EUR.

Auch wenn die Bullen auf ein solches Szenario hoffen, sicher ist dieses momentan leider nicht. Eine Topbildung und/oder ein Rückfall unter den kurzfristigen Aufwärtstrend würde die Bären wieder zurück ins Spiel bringen. Im ungünstigsten Fall entwickelt sich sogar ein neuer Abwärtstrend mit einem Ziel unterhalb von 4 EUR.

