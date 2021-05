SCHAEFFLER - Prognoseerhöhung! Wird nun auch dieses Kursziel erreicht?

Schaeffler AG - WKN: SHA015 - ISIN: DE000SHA0159 - Kurs: 7,615 € (XETRA)

Die Aufwärtsbewegung war äußerst zäh und immer wieder von Rücksetzern unterbrochen. Schlussendlich erreichte die Aktie von Schaeffler aber doch zwei der drei im Februar genannten Aufwärtsziele. Heute meldete der Automobilzulieferer die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2021.

Der Umsatz erhöhte sich verglichen mit dem Vorjahresquartal von 3,28 auf 3,56 Mrd. EUR. Das EBIT sprang von -90 Mio. EUR auf +388 Mio. EUR nach oben. Damit gelang Schaeffler der operative Turnaround. Erfreulich: Das Management sieht auf Jahressicht nun eine bessere Entwicklung als ursprünglich in Aussicht gestellt und hebt die Jahresprognose an. Demnach soll der Umsatz währungsbereinigt um mehr als 10 % zulegen. Ursprünglich war man von mehr als 7 % ausgegangen. Die EBIT-Marge dürfte eine Spanne zwischen 7 und 9 % erreichen nach zuvor prognostizierten 6 bis 8 %. Absolut dürften damit Erlöse von mindestens 13,9 Mrd. EUR und ein EBIT von 1,11 Mrd. EUR zu Buche stehen. Das entspricht in etwa dem aktuellen Marktkonsens. Das KGV 2021 der Aktie beträgt 8.

Aus charttechnischer Sicht hing die Aktie zuletzt am seidenen Faden. Eine Aufwärtstrendvariante seit Januar stand unter Beschuss. Bislang kann der SDAX-Titel diesen aber halten. Für ein Kaufsignal und das Erreichen des im Februar in Aussicht gestellten weiteren Aufwärtsziels bei 8,98 EUR (Gap-Close) wäre ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 8,22 EUR nötig. Bricht dagegen der Aufwärtstrend und der EMA50, könnten Trader die Abstaubermethode im Kursbereich zwischen 6,94 bis 6,80 EUR versuchen anzuwenden. Dort ist der Wert nicht zuletzt durch den EMA200 gut unterstützt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 12,60 13,91 15,03 Ergebnis je Aktie in EUR -0,64 0,95 1,15 KGV - 8 7 Dividende je Aktie in EUR 0,25 0,42 0,48 Dividendenrendite 3,21 % 5,38 % 6,15 % *e = erwartet

Schaeffler-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)